Возбуждено уголовное дело в отношении родителей, трехлетний ребенок которых забрался внутрь стиральной машины и погиб. Это произошло на Ямале. Мальчик ночью прошел в ванную комнату и залез внутрь барабана устройства.

Возбуждено уголовное дело в отношении родителей, трехлетний ребенок которых забрался внутрь стиральной машины и погиб. Это произошло на Ямале. Мальчик ночью прошел в ванную комнату и залез внутрь барабана устройства.Родители были дома, но спали. Экспертиза показала, что ребенок задохнулся. Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу считает, что родители не обеспечили надлежащего присмотра за своим малолетним сыном. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности").В начале декабря внутри стиральной машины был обнаружен 9-летний мальчик. Вероятно, он спрятался в барабане и захлопнул за собой дверцу аппарата. Мальчик тоже задохнулся. В это время мать ребенка была на работе, а отец – в командировке.