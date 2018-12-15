Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали троих мужчин при попытке вывезти с территории завода украденное...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержали троих граждан по подозрению в краже 5 бухт проволоки.В Отдел МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы поступило заявление от начальника службы безопасности одного из московских заводов. Он рассказал, что неизвестный тайно похитил 5 бухт стальной проволоки, весом 960 кг каждая.Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали троих подозреваемых при попытке вывезти с территории завода украденное. Одним из них оказался 46-летний работник предприятия, двое других 49 и 54 летние неработающие приезжие.По данному факту следствием ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56