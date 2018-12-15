Высшие чиновники РФ и Белоруссии продолжают обмениваться критическими высказываниями из-за разногласий относительно последствий налогового маневра в российском ТЭКе и уровня цены на газ для Минска.

Высшие чиновники РФ и Белоруссии продолжают обмениваться критическими высказываниями из-за разногласий относительно последствий налогового маневра в российском ТЭКе и уровня цены на газ для Минска.Как передает "Интерфакс", первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов проинформировал общественность о том, что России не обещала Белоруссии выплат компенсаций из-за изменений внутрироссийского налогового законодательства.Чиновник подчеркнул, что подобные изменения, среди которых налоговый маневр в нефтегазовой отрасли – есть внутреннее дело самой России.Силуанов рассказал, что тема компенсаций Белоруссии подымалась 13 декабря в ходе заседания совета министров Союзного государства.По его словам, Москва предложила Минску все вопросы экономического сотрудничества обсуждать комплексно, в русле выполнения Союзного договора от 1999 года, многие положения которого сейчас не исполняются.Министр финансов России считает, что необходимо придать новый импульс двусторонним отношениям.По расчетам Центробанка России, базовый сценарий налогового маневра в условиях инфляции в отечественной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в 2019 году должен составить минус 0,1 процентного пункта в 2019 году, 0,0 процентного пункта в 2020 году и 0,2 процентного пункта в 2021 году.