Знаменитая модель стала центром всеобщего внимания, как только подтвердились слухи о ее беременности. Виктория Лопырева призналась, что тронута чутким отношением поклонников.

Знаменитая модель стала центром всеобщего внимания, как только подтвердились слухи о ее беременности. Виктория Лопырева призналась, что тронута чутким отношением поклонников.Россияне иобожатели российской светской львицы из других стран буквально завалили 35-летнююВикторию поздравлениями с беременностью. Знаменитость так расчувствовалась, чтодаже прослезилась. В этом она призналась на своей страничке в Instagram."Дорогие мои, знакомые и незнакомые – все, кто поздравил меня с тем, чтоя готовлюсь стать мамой. Вы подарили мне столько тепла, добра и любви, что дажеслезы невольно навернулись, это ощущение не передать словами!", – написалаЛопырева. "Я тронута вашим вниманием и безмерно счастлива, спасибо вам от всегосердца!", – добавила модель.Также Виктория отметила, что ее еще успела прочесть все сообщения, пообещавнепременно это сделать. "Желаю всем счастья, любви и исполнения самых заветныхжеланий. Пусть сбудется! Люблю вас! Ваша, Виктория", – резюмировала свойэмоциональный пост Лопырева.Ранее модель поделилась новыми подробностями своей беременности. Звездарассказала, как работа помогла ей преодолеть недомогание. Она узналао том, что ожидает ребенка, во время чемпионата мира по футболу, на которомработала послом ФИФА. "Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, уменя не было возможности его почувствовать", – поделилась Лопырева.