Знаменитая модель стала центром всеобщего внимания, как только подтвердились слухи о ее беременности. Виктория Лопырева призналась, что тронута чутким отношением поклонников.
Знаменитая модель стала центром всеобщего внимания, как только подтвердились слухи о ее беременности. Виктория Лопырева призналась, что тронута чутким отношением поклонников.
Россияне и
обожатели российской светской львицы из других стран буквально завалили 35-летнюю
Викторию поздравлениями с беременностью. Знаменитость так расчувствовалась, что
даже прослезилась. В этом она призналась на своей страничке в Instagram.
"Дорогие мои, знакомые и незнакомые – все, кто поздравил меня с тем, что
я готовлюсь стать мамой. Вы подарили мне столько тепла, добра и любви, что даже
слезы невольно навернулись, это ощущение не передать словами!", – написала
Лопырева. "Я тронута вашим вниманием и безмерно счастлива, спасибо вам от всего
сердца!", – добавила модель.
Также Виктория отметила, что ее еще успела прочесть все сообщения, пообещав
непременно это сделать. "Желаю всем счастья, любви и исполнения самых заветных
желаний. Пусть сбудется! Люблю вас! Ваша, Виктория", – резюмировала свой
эмоциональный пост Лопырева.
Ранее модель поделилась новыми подробностями своей беременности. Звезда
рассказала, как работа помогла ей преодолеть недомогание. Она узнала
о том, что ожидает ребенка, во время чемпионата мира по футболу, на котором
работала послом ФИФА. "Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у
меня не было возможности его почувствовать", – поделилась Лопырева.