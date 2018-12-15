Авиакомпания ИнАэро при поддержке Турпомощи организовала последний эвакуационный рейс из Китая для обманутых клиентов Жемчужной реки.

Авиакомпания "ИнАэро" при поддержке "Турпомощи" организовала последний эвакуационный рейс из Китая для обманутых клиентов "Жемчужной реки". Самолет летит в Москву через Челябинск, из-за чего часть туристов, прибывших из Барнаула, Благовещенска, Хабаровска и Барнаула, отказались лететь этим рейсом.Всего на рейс зарегистрировано 49 человек, передает ТАСС. Он уже вылетел в Москву. Остальные туристы остаются в аэропорту Хайкоу и требуют отправки в Барнаул, Благовещенск, Хабаровск и Читу. Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что, отказывая туристам в плановых маршрутах, авиаперевозчик грубо нарушает их права. Она напоминает, что некоторые туристы из Хабаровска — с детьми, передает РИА Новости. Им и их малышам будет трудно выдержать многочасовой перелет в Москву, а затем ждать рейса "Москва — Владивосток", который попутно доставит их в родной город. Это двойной перелет через всю страну и сутки в дороге, подчеркнула представитель РСТ.Дальнейшую эвакуацию туристов "Жемчужной реки" из Китая будет осуществлять организация "Турпомощь".Ранее сообщалось, что десятки россиян не смогли вовремя вернуться на родину из китайских городов Санья и Хайкоу (остров Хайнань) из-за долгов "Жемчужной реки" перед "ИрАэро". Затем, после вмешательства контролирующих органов, авиакомпания согласилась вывезти из Китая всех россиян, имеющих обратные билеты.12 декабря в Хайкоу находились порядка полутора тысяч туристов, часть из них ожидала вылета с 8 декабря. 11 декабря первый эвакуационный рейс доставил россиян в Казань, еще два самолета вылетели в Самару и Уфу.