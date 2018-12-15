Готовимся к наихудшему из возможных вариантов, - так глава парижской полиции прокомментировал очередные массовые акции протеста желтых жилетов, которые пройдут 15 декабря. Разогреваться манифестанты начали уже в пятницу, 14 декабря.

"Готовимся к наихудшему из возможных вариантов", — так глава парижской полиции прокомментировал очередные массовые акции протеста "желтых жилетов", которые пройдут 15 декабря. Разогреваться манифестанты начали уже в пятницу.Это больше напоминает дискотеку, но собравшимся точно не до праздника. Париж вновь бастует накануне большой репетиции – скоро состоится акция "желтых билетов". Здесь, конечно, не только они: большая часть — это французские профсоюзы учителей, врачей, работников железных дорог. Недовольные французы вышли на улицу, несмотря на сохраняющуюся террористическую угрозу. Власти Парижа охраняли это шествие, работали усиленные наряды полиции. Впрочем, полиция охраняет не только собравшихся, но и тех, кто постоянно приходит сюда.Здесь — не только коренные жители Парижа, но и те, кто не может долгое время найти работу или остаться здесь жить – например, эмигранты. Прибыли сюда и те, кто живет за пределами столицы. "Наши претензии такие же, как и у "желтых жилетов", — говорят они. — Все началось с неудовлетворенности, связанной с налогом на топливо, но их претензии такие же, как и у наших профсоюзов. Потому мы пытаемся сблизиться с "желтыми жилетами", чтобы повлиять на демократические дебаты"."Того, что объявил Макрон, недостаточно, — считает участница митинга. — Потому что нет общего повышения зарплат. А повышение подоходного налога только для части пенсионеров является мошенничеством, пенсии замораживаются. Мы теряем покупательную способность". Трудности заметили в городе не только жители, но и, конечно, его гости — многочисленные туристы. Многие улицы, которые были на пути шествия, обязательно перекрывала полиция. В том числе — для движения автомобилей и экскурсионного транспорта. В прямом смысле не пройти, не проехать.Владельцы магазинов, ресторанов, кафе к этим акциям уже привыкли. Именно потому они покупают и устанавливают железные ролл-ставни или вовсе закрывают свой бизнес. Привыкла к этим протестам и полиция.Впереди — та самая акция "желтых жилетов", а это значит, что у полиции вновь будет усиление. Рядом с открывшейся аптекой дежурят наряды стражей порядка. У них есть слезоточивый газ, специальные защитные шлемы, каски, маски. Все это, возможно, полиция будет использовать уже завтра."Наша задача — приготовиться к наихудшему сценарию. В соцсетях по-прежнему много призывов к манифестациям в Париже, причем зачастую распространяют их наиболее активные, крайне радикальные граждане, — рассказывает Мишель Дельпюэш, начальник столичной полиции. — На улицах Парижа 8 декабря наблюдались сцены погромов, грабежей. Наша задача — бороться с этим, в том числе вдали от центра протеста на Елисейских полях. Я встречался с бизнесменами. То, что они рассказали, шокирует. Точная сумма ущерба до сих пор не установлена".Режим террористической угрозы сохраняется, потому что после событий в Страсбурге многие опасаются, что на акции протеста в Париже тоже может случиться теракт.