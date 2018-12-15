Юлия Скрипаль после отравления лежала на земле на боку. Ее отец в это время сидел на скамейке неподвижный, в кататоническом ступоре.

Юлия Скрипаль после отравления лежала на земле на боку. Ее отец в это время сидел на скамейке неподвижный, в кататоническом ступоре.Стали известны новые подробности отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как рассказали констебль Алекс Коллинс и сержант Трейси Холлоуэй, которые оказывали первую помощь пострадавшим, состояние пострадавших было весьма странным, было похоже, что они приняли наркотики.В интервью свидетели уточнили, что Юлия Скрипаль лежала на земле на боку, а прохожий, оказавшийся врачом, пытался ей помочь. Сергей Скрипаль в это время сидел на скамейке неподвижный, в кататоническом ступоре, глядя куда-то в пространство."Он дышал, но ни на что не отзывался. Он сохранял ту же позу, когда медики пытались погрузить его на носилки. Создавалось впечатление, что экс-шпион одеревенел", – говорит Коллинс.Он также признался, что обнаруженные у пострадавших при себе вещи удивили полицейских. Они изъяли у Скрипалей российские паспорта, телефоны с русскоязычным интерфейсом.Ранее сообщалось, что Лондон обвинил в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей российские спецслужбы. По версии следствия, яд был нанесен на ручку двери дома экс-полковника ГРУ.