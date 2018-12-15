Недавно модель, блогер Александра Кабаева с супругом, звездой Дома-2 Александром Липовым появились на премьере мюзикла Саша|Alex в столичном Известия-Холл. Поклонники модели гадают: как сложатся на вид прекрасные отношения супругов? Об этом Дни.ру узнали у экстрасенса.

Недавномодель, блогер Александра Кабаева с супругом, звездой "Дома-2"Александром Липовым появились на премьере мюзикла "Саша|Alex"в столичном "Известия-Холл". Поклонники модели гадают: как сложатсяна вид прекрасные отношения супругов? Об этом "Дни.ру" узнали у экстрасенса."Брак их будет долгим. В отношениях они очень давно. Даже когда еемуж ходил на программу "Давай поженимся, то все это было всего лишь ради пиара,потому что невеста у него уже была", – пояснила. По ее мнению, парочка вместе придумывает разные эпатажные истории, чтобы быть обсуждаемойи находиться "на плаву".Экстрасенс уверена, что если в следующем году мы услышим вокругКабаевой и Липового какие-то скандалы, например, что пара расстается или у мужчиныесть любовницы, то это не будет правдой. Абравитова сравнила их с двумяголубочками, которые спокойно и мирно разрабатывают подобные пиар-сценарии,сидя дома."Вполне возможно в этой паре и деторождение. Один ребенок, покрайней мере, точно. Пара устойчивая и стабильная уже давно", – заявилаясновидящая. При этом она признала, что у влюбленных в жизни бывало всякое."Их пытались раскачать и вывести на определенные эмоции и ссоры.Все эти провокации абсолютно ничем не закончатся. Эта пара приросла друг кдругу, и по жизни они также будут идти вместе", – уверена Абравитова. По еесловам, в данной паре кроме страсти и любви присутствует еще и дружба,скрепляющая их брак.