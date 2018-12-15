Недавно
модель, блогер Александра Кабаева с супругом, звездой Дома-2
Александром Липовым появились на премьере мюзикла Саша|Alex
в столичном Известия-Холл. Поклонники модели гадают: как сложатся
на вид прекрасные отношения супругов? Об этом Дни.ру узнали у экстрасенса.
Недавно
модель, блогер Александра Кабаева с супругом, звездой "Дома-2"
Александром Липовым появились на премьере мюзикла "Саша|Alex"
в столичном "Известия-Холл". Поклонники модели гадают: как сложатся
на вид прекрасные отношения супругов? Об этом "Дни.ру" узнали у экстрасенса.
"Брак их будет долгим. В отношениях они очень давно. Даже когда ее
муж ходил на программу "Давай поженимся, то все это было всего лишь ради пиара,
потому что невеста у него уже была", – пояснила. По ее мнению, парочка вместе придумывает разные эпатажные истории, чтобы быть обсуждаемой
и находиться "на плаву".
Экстрасенс уверена, что если в следующем году мы услышим вокруг
Кабаевой и Липового какие-то скандалы, например, что пара расстается или у мужчины
есть любовницы, то это не будет правдой. Абравитова сравнила их с двумя
голубочками, которые спокойно и мирно разрабатывают подобные пиар-сценарии,
сидя дома.
"Вполне возможно в этой паре и деторождение. Один ребенок, по
крайней мере, точно. Пара устойчивая и стабильная уже давно", – заявила
ясновидящая. При этом она признала, что у влюбленных в жизни бывало всякое.
"Их пытались раскачать и вывести на определенные эмоции и ссоры.
Все эти провокации абсолютно ничем не закончатся. Эта пара приросла друг к
другу, и по жизни они также будут идти вместе", – уверена Абравитова. По ее
словам, в данной паре кроме страсти и любви присутствует еще и дружба,
скрепляющая их брак.