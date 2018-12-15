Пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов прокомментировал заявления Александра Лукашенко о присоединении Белоруссии к России. Он подчернкул, что экономическое сотрудничество двух стран, а также финансовая поддержка зависит от уровня интеграции.

Пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов прокомментировал заявления Александра Лукашенко о присоединении Белоруссии к России.Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что вопрос экономического сотрудничества и финансовой поддержки носит самодостаточный характер, находится в зоне постоянного внимания и регулярно обсуждается."Объем такого сотрудничества, создание общего рынка, включая единые тарифы и порядок ценообразования, безусловно, зависит от уровня достигнутой интеграции, и мы исходим из того, что белорусские партнеры понимают", — сказал Осипов.13 декабря в Бресте состоялось заседание совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии. В своем выступлении Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути создания Союзного государства, в этих рамках проводить единую налоговую и тарифную политику.На это Лукашенко отреагировал достаточно резко. Он заявил, что не допустит потери суверенитета страны. По его мнению, Россия хочет "не мытьем, так катаньем" включить Белоруссию в свой состав в качестве шести областей.25 декабря с Лукашенко должен встретиться Владимир Путин. Лидеры двух стран обсудят налоговый маневр в нефтяной сфере.