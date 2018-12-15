Следователям понадобилось несколько месяцев, чтобы разобраться в подробностях запутанного убийства

Следователям понадобилось несколько месяцев, чтобы разобраться в подробностях запутанного убийстваВладимирские следователи раскрыли убийство, совершенное больше года назад в Собинском районе, рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР.О происшествии стало известно в сентябре. Местный житель со своей собакой охотился в лесу около деревни Азиково, и пес нашел там труп мужчины. Тело было завернуто в ковер и обмотано скотчем. Рядом с ним нашли столовые приборы – вилки и ложки.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Специалистам понадобилось несколько месяцев, чтобы установить личность мужчины и обстоятельства его гибели. Например, среди возможных отрабатывали версию о совершении некого народного обряда, рассказали в СК.В итоге в декабре следователи вышли на след предполагаемого убийцы. В преступлении подозревают 42-летнего брата жены убитого. Как сообщили в СК, одно время они жили вместе, потом потерпевший съехал, но периодически приезжал в гости. Мужчины не ладили, постоянно ссорились. При этом гость часто применял физическую силу к родственнику.По версии следствия, в середине сентября прошлого года потерпевший приехал в гости к родственнику, мужчины в очередной раз поссорились. Как рассказал подозреваемый, в какой-то момент у него сдали нервы, он схватил ружье и выстрелил в гостя. После этого он на тракторе отвез труп в лес, а вещи и документы сжег. По поводу найденных на месте столовых приборов подозреваемый пояснил, что его родственник постоянно забирал их со стола, поэтому, скорее всего, они были спрятаны у него в карманах и потом выпали.Суд заключил подозреваемого в убийстве под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинения.Ранее сообщалось, что служебная овчарка в Муромском районе по следам от пшеничных зерен.