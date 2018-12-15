Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ...

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы выявлен факт продажи алкогольной продукции 17-летнему подростку.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенном в 11 микрорайоне Зеленограда, продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г.Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31