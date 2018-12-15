В пресс-службе президента Украины сказали, что Петр Порошенко жив и здоров и вчера был с официальным визитом в Брюсселе. Ранее при запросе Порошенко в поисковой выдаче Яндекса появлялась информация о его смерти.

Пресс-служба президента Украины прокомментировала появление в поисковой системе "Яндекс" информации о смерти Петра Порошенко.Федеральному агентству новостей в пресс-службе заявили, что Порошенко жив и здоров и вчера был с официальным визитом в Брюсселе. Также там порекомендовали следить за новостями о президенте Украины на официальном сайте.Ранее при запросе "Порошенко" в "Яндексе" появлялась информация о его кончине 11 декабря 2018 года​​​. В пресс-службе "Яндекса" РИА Новости пояснили, что поисковик использовал данные открытых источников, в частности англоязычной "Википедии", где была указана "дата смерти" президента Украины. Сейчас информация о смерти Порошенко уже удалена.