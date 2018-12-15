Россияне выбрали людей года среди политиков, список возглавили президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россияне выбрали людей года среди политиков, список возглавили президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Как передает РИА Новости, об этом говорят данные опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 8-9 декабря 2018 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди полторы тысячи респондентов.Владимир Путин набрал 29% в ответе россиян, кого из отечественных политиков или общественных деятелей они могли бы назвать человеком года.На втором месте идет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (7%). Третью строчку занимает лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский – 4%.Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил 3% голосов, а директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, который в этом году баллотировался от КПРФ на пост президента страны — 2%​​​.34% респондентов затруднились с ответом, а 17% заявили, что таких политиков или общественных деятелей, по их мнению, нет.