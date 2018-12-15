Владимир Путин встретился с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Они обсудили работу отрасли и ее основные показатели. В этом году благодаря рекордному улову удалось снизить цены на красную рыбу и икру.

Владимир Путин встретился с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. Они обсудили работу отрасли и ее основные показатели. В этом году благодаря рекордному улову удалось снизить цены на красную рыбу и икру. Правда, по словам Шестакова, это коснулось лишь оптовых закупок, в магазинах разница была не столь заметной, передает телеканал "Россия 24"."У нас большие перспективы с точки зрения организации рыбной биржи. Потому что мы хотим всю ту, что сейчас, рыбную продукцию наиболее востребованную, которая продается на азиатских аукционах, хотим перевести под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку", — сказал Шестаков.Он отметил, что для реализации данных планов необходимо создание инфраструктуры, в частности, логистических площадок, передает телеканал "Россия 24".