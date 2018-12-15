Какая страна, такая и элита. Это выражение в полной мере применимо к современной Украине – нищей, погрязшей в коррупции стране, где одна часть населения радуется и рукоплещет тому, как унижают и убивают другую. В центре скандалов регулярно оказывается президент Петр Порошенко: алкоголизм, нелепые пиар-кампании, обвинения в финансовых махинациях... На сей раз дело дошло до клубнички.

Какаястрана, такая и элита. Это выражение в полной мере применимо ксовременной Украине – нищей, погрязшей в коррупции стране, где одначасть населения радуется и рукоплещет тому, как унижают и убиваютдругую. В центре скандалов регулярно оказывается президент ПетрПорошенко: алкоголизм, нелепые пиар-кампании, обвинения в финансовыхмахинациях...На сей раз дело дошло до "клубнички".Соратников Петр Алексеевич подбирает под стать себе. Один изних, общественный деятель Юрий Бирюков, оказался связан спредоставлением интимных услуг.Светна сомнительные деяния советника Порошенко пролил известный журналистВладимир Бойко. По его словам, в отношении Бирюкова еще до Евромайдана быловозбуждено уголовное дело. По версии следствия, соратник украинского лидеравместе с женой организовал фирму с говорящим названием "Кудаугодно". Контора существовала под вывеской туроператора, а в реальностизанималась переправкой молодых и симпатичных девушек в Евросоюз, где онипопадали в бордели.Правоохранителипроводили обыск в доме четы Бирюковых и в помещении "турфирмы".Фигурантам дела грозил срок от семи до девяти лет лишения свободы."Бирюкову удалось откупиться, вину на себя взял один из его сотрудников,который заключил сделку с прокурором и был освобожден от наказания", -написал Бойко на своей странице в .марте 2014 года после государственного переворота Бирюков создал фонд"Крылья Феникса". Контора занималась сбором средств для военнослужащихукраинской армии. Правда, все пожертвования соратник Порошенко собирална свою личную банковскую карту. Таланты Бирюкова не осталисьнезамеченными, и в августе того же года президент Порошенко назначил егосвоим советником.Говорят,скандал с организацией по предоставлению интимных услуг привел в ярость Порошенко.Рейтинг украинского лидера за несколько месяцев до выборов болтается науровне 10-12%. При нынешнем раскладе второй срок в кресле главыгосударства ему точно не светит.Скандал вокруг Бирюкова, в которыйлидер Незалежнойоказался невольно замешан, может нанести серьезный удар по его и безтого невпечатляющему рейтингу. В любом случае, противники Порошенкополучили еще один козырь в информационной войне против президента.Впрочем,потенциальные соперники Порошенко высокой моралью также не отличаются.Например, лидер Радикальной партии, одиозный депутат Олег Ляшко в 2014 годуугодил в педофильский скандал. Депутата подозревали в намерении вывезтииз Крыма в Турцию двух воспитанников одного из ялтинских интернатовдвумя годами ранее.Еще раньше имя Ляшко фигурировало в резонансномгей-скандале. В 2010 году в Сети появилось видео его допроса, гдеполитик, на тот момент являвшийся соратником Юлии Тимошенко, признался винтимных связях с неким Борей в начале 90-х. На записи Ляшко вподробностях рассказал о гомосексуальном контакте. Совпадение или нет,но в том же 2010-м Верховная рада вынудила "оранжевую принцессу" уйтив отставку с поста премьер-министра.А пока украинская элита "развлекается" как может, уровень жизни в стране продолжает падать, а население разбегается по другим странам в поисках лучшей доли. И судя по поведению власть имущих, за удручающее положение некогда богатейшей республики СССР им ни капли не стыдно.