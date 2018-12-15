Когда Григорий Сиятвинда поступал в Щукинское, то уверенно сказал: он сможет играть Маугли, Отелло и всех Ганнибалов. Возможно, тогда актер с африканской внешностью и русской душой и представить не мог, что ради роли бандита по кличке Баклажан в фильме Жмурки ему придется ходить в солярий.

Когда Григорий Сиятвинда поступал в Щукинское училище, его спросили, кем он видит себя на сцене с такой внешностью? Он тогда уверенно ответил, что может играть Маугли, Отелло, Пушкина и всех Ганнибалов.Возможно, тогда актер с африканской внешностью и русской душой, которого теперь знает вся страна, и представить не мог, что ради роли бандита по кличке Баклажан в фильме "Жмурки" ему придется ходить в солярий.Впрочем, еще до поступления в театральный, первых ролей в кино и первых творческих успехов у Григория была весьма насыщенная жизнь. Как вспоминает его сокурсница Мария Голубкина, Григорий был самым старшим и самым ответственным среди них: танкист, взрослый мужчина, староста курса.Действительно: Григорию до поступления в театральный вуз удалось и пожить в Замбии, откуда родом его отец, и в Сибири (откуда родом мама), и послужить в российской армии.Родители его познакомились в СССР, будучи студентами. Затем они вместе с маленьким сыном уехали в Замбию, но совместная жизнь не сложилась.Мама Григория, чтобы сына не отдали отцу, решила вернуться на Родину. Правда, для этого ее отцу (деду Григория) пришлось обращаться в Министерство обороны СССР.Сиятвинда признается, что боялся создавать семью, подходил к этому "с тщательностью секретного физика" и "созрел" только к 36-ти годам.Впрочем, при первой встрече у девушки, которая запала ему в душу, Григорий даже не решился попросить телефон, а когда судьба свела их снова через некоторое время, они с Татьяной долго дружили, прежде, чем поженились.Зато теперь, признается актер, он оценил счастье быть семейным человеком и уверен: сила женской любви способна изменить в жизни многое.Был ли Сиятвинда еще раз в Замбии? Виделся ли со своим отцом после того, как мама увезла его оттуда еще ребенком? Какой фильм подтолкнул к тому, чтобы поехать из Сибири покорять театральную Москву? Почему долгие годы боялся женщин, как огня, и где познакомился с супругой?Об этом популярный актер рассказал Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".