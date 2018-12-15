Звезда сделала снимки в Монако. Впрочем фотографиями топлес поклонников Бони уже не удивишь.

Звезда сделала снимки в Монако. Впрочем фотографиями топлес поклонников Бони уже не удивишь.Бывшая звезда телестройки "Дома-2" Виктория Боня снялась в очередной откровенной фотосессии. Снимки 38-летняя женщина опубликовала в своем Instagram.Экс-участница проекта позировала топлес, прикрывая пышные формы руками. Поклонники в комментариях восхитились соблазнительными формами модели и пожелали оставаться ей в такой же прекрасной форме.Ранее Виктория Боня поклонников, откровенно заговорив о сексе. Модель пригласила в гости известного инстаблогера Денчика. Знаменитости рассуждали, можно ли назвать 15-ти сантиметровый половой орган мужчины маленьким.