Икра стала одной из главных тем, которую Владимир Путин сегодня обсудил с главой Росрыболовства. Илья Шестаков рассказал президенту о рекордах года. Золотой рыбкой для отрасли стала горбуша. Успех предполагается закрепить, для этого строят целый флот новых судов.

Икра стала одной из главных тем, которую Владимир Путин сегодня обсудил с главой Росрыболовства. Илья Шестаков рассказал президенту о рекордах года. Золотой рыбкой для отрасли стала горбуша. Успех предполагается закрепить, для этого строят целый флот новых судов. А продавать улов будут не на иностранных аукционах, а на отечественной рыбной бирже.Икру — неизменный символ нового года, как мандарины и елка — раскупают уже вовсю. Крупная, крепкая, зернистая, свежая. И это предновогоднее икорно-рыбное изобилие — результат рекордного за четверть века улова, причем, не только лососевых. По итогам года, докладывает президенту глава Росрыболовства, он превысит 5 миллионов тонн.- Последний раз 5 миллионов тонн мы ловили в 1992 году. С тех пор такой отметки мы добивались, но все это благодаря, конечно, тем мерам поддержки и регулирования, которые сейчас есть. Основной вклад, конечно, внесла в итоге лососевая путина 2018 года — она необычная была, выловили 676 тысяч тонн, это рекорд вообще за всю историю наблюдений, — рассказывает Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству.- Красную икру куда дели? – интересуется президент России.- Красная икра пойдет именно для населения, для внутреннего потребления. И цена, кстати, уже снизилась, — отвечает Илья Шестаков.Понятно, что такая путина — большая удача. И это не каждый год. Поэтому все больше внимания уделяется аквакультуре — промышленному разведению."Это трепанг, востребованный на азиатских рынках, в приморских городах. Это устрица, морской гребешок. В Крыму тоже устрицы, мидии", — объясняет Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству.Подсмотренная в Средиземноморье технология прекрасно прижилась и на Черном море. Нежные морские деликатесы пришлись по вкусу и крымчанам, и гостям полуострова. Единственная сложность, с которой сталкиваются аквафермеры, согласование границ участков — земельных и водных. Но скоро процедуру обещают упростить.Как сделать морепродукты для россиян доступней, а заодно завоевать зарубежные рынки, в Росрыболовстве тоже есть предложение."Сейчас наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах. Мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку. Для этого действительно необходимо создание соответствующей инфраструктуры", — объясняет Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству.Новая инфраструктура это, прежде всего, мощные холодильные установки, например, открытые недавно цеха в Мурманской области. Инвестиционная программа предусматривает строительство 22 береговых заводов и 33 рыболовецких судов, которые одновременно еще и плавучие перерабатывающие фабрики.У российских рыболовов планы грандиозные и касаются не только рыбы. Чтобы подготовить достойную смену, а заодно рассказать об успехах России миру, готовится кругосветное плавание на паруснике "Паллада". Курсанты рыбопромышленных и мореходных училищ со всей страны за 7 месяцев пройдут 37 тысяч морских миль. Экспедицию посвятят 200-летию открытия россиянами Антарктиды и 75-летию Победы в Великой отечественной.