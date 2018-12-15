В упорной борьбе Евгений Рылов, плывший вольным стилем, на 0,36 сек опередил американца Райана Хелда. Третье место заняли бразильцы.

«На проходящем в китайском городе Ханчжоу чемпионате мира по плаванию на короткой воде сборная России одержала победу в мужской комбинированной эстафете 4х50 м с результатом 1 мин 30,54 сек. На заключительном этапе нашу команду представлял полицейский патрульно-постовой службы отдела МВД России по г.о. Лобня Московской области сержант полиции Евгений Рылов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В упорной борьбе Евгений, плывший вольным стилем, на 0,36 сек опередил американца Райана Хелда. Третье место заняли бразильцы.В составе сборной России чемпионами мира также стали Климент Колесников (спина), Олег Костин (брасс) и Михаил Вековищев (баттерфляй).«Эта золотая медаль – уже вторая для подмосковного полицейского. Днем ранее он победил в финальном заплыве на дистанции 50 м на спине», - добавила Ирина Волк.