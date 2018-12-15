В упорной борьбе Евгений Рылов, плывший вольным стилем, на 0,36 сек опередил американца Райана Хелда. Третье место заняли бразильцы.
«На проходящем в китайском городе Ханчжоу чемпионате мира по плаванию на короткой воде сборная России одержала победу в мужской комбинированной эстафете 4х50 м с результатом 1 мин 30,54 сек. На заключительном этапе нашу команду представлял полицейский патрульно-постовой службы отдела МВД России по г.о. Лобня Московской области сержант полиции Евгений Рылов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В упорной борьбе Евгений, плывший вольным стилем, на 0,36 сек опередил американца Райана Хелда. Третье место заняли бразильцы.
В составе сборной России чемпионами мира также стали Климент Колесников (спина), Олег Костин (брасс) и Михаил Вековищев (баттерфляй).
«Эта золотая медаль – уже вторая для подмосковного полицейского. Днем ранее он победил в финальном заплыве на дистанции 50 м на спине», - добавила Ирина Волк.