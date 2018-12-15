В предстоящие выходные дни нигде в Европейской части России не будет так холодно, как на просторах Русской равнины, в центре обширного малоподвижного антициклона.

В предстоящие выходные дни нигде в Европейской части России не будет так холодно, как на просторах Русской равнины, в центре обширного малоподвижного антициклона.В Москве в субботу облачно, без существенных осадков, температура -6…-8°; в ночь на воскресенье, на фоне повышения атмосферного давления и малооблачной погоды, похолодает до -17…-19°, днём в воскресенье -15…-17°, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Санкт-Петербурге резких колебаний температуры не будет, днём -6…-9°, по ночам не ниже -11°, без осадков.В Заполярье аномально тепло. В Нарьян-Маре 0…+3°, дождь со снегом. В Мурманске и Архангельске -3…-5°, без осадков.Похолодает и в Черноземье. В Орле и Липецке в субботу -3…-5°, в воскресенье -13…-16°.В Поволжье температура тоже понизится. В Нижнем Новгороде днём -12…-15°, ночью -17…-20°. В Пензе и Самаре в субботу около -5°, в воскресенье не выше -10°.В нижнем течении Дона и Волги пройдут небольшие осадки. В Ростове-на-Дону около 0°, в Астрахани в субботу +1…+3°, в воскресенье -2…-4°.На Урале, на фоне повышенного атмосферного давления, удержится умеренно морозная, без существенных осадков погода. В Екатеринбурге, Челябинске в субботу -5…-8°, в воскресенье -8…-11°.В Западную Сибирь через Приполярный Урал продолжит поступать атлантический воздух. В Нижневартовске и Ханты-Мансийске -7…-10°, небольшой снег. В Омске и Томске -12…-14°, без существенных осадков.На юге Дальнего Востока, на фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. В Хабаровске около -10°, во Владивостоке в субботу около -5°, в воскресенье -1…-3°, солнечно.