В немецком Винтерберге стартовал второй этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Первыми медали разыграли мужчины-скелетонисты. Где победителем стал россиянин Александр Третьяков. По сумме двух заездов он показал результат 1 минута 52,07 секунды.

В немецком Винтерберге стартовал второй этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Первыми медали разыграли мужчины-скелетонисты. Где победителем стал россиянин Александр Третьяков. По сумме двух заездов он показал результат 1 минута 52,07 секунды.Второе место занял немец Аксель Юнгк. Проигравший Третьякову 0,83 секунды. Тройку замкнул южнокореец Юн Сон Бин (отставание 0,84). Еще один россиянин Никита Трегубов стал четвертым (+0,88), а Владислав Марченков — девятым (+1,80).