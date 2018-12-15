Полицейские обсудили с представителями молодежных движений 33 региона актуальные вопросы профилактики правонарушений.

Представители УМВД России по Владимирской области приняли участие в молодежном форуме по профилактике правонарушений. Правоохранители обсудили с членами добровольческих штабов из муниципальных образований области актуальные вопросы профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.В ходе встречи, которая прошла в форме диалога, участники мероприятия обменялись мнениями о факторах, способствующих нарушению законодательства со стороны подростков.Полицейские и добровольцы подчеркнули важность совместной работы по недопущению преступлений и правонарушений в молодежной среде.В ходе форума сотрудники полиции также приняли участие в награждении победителей областного конкурса на лучшую организацию работы муниципального штаба по профилактике асоциальных явлений и чрезвычайных ситуаций в молодежной среде.Полицейские вручили награды победителям в номинациях: «Профилактика наркомании в молодежной среде», «Профилактика ЧС и поиск пропавших граждан», «Правовое просвещение», «Профилактика правонарушений», «Наставничество».Встречи молодежи с сотрудниками правоохранительных органов в подобном формате будут продолжены.