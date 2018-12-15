Московский Спартак подает иск к болельщику Мирославу Голунову, который во время встречи пятого тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и венским Рапидом выбежал на поле и попытался выяснить отношения с капитаном команды Денисом Глушаковым. Об этом сообщил сам фанат.

Московский "Спартак" подает иск к болельщику Мирославу Голунову, который во время встречи пятого тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и венским "Рапидом" выбежал на поле и попытался выяснить отношения с капитаном команды Денисом Глушаковым. Об этом сообщил сам фанат."Мне позвонил представитель "Спартака", сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро", — цитирует болельщика "Спорт-экспресс".14 декабря стало известно, что спартаковцы были оштрафованы на 28 тысяч евро по итогам матча с австрийским клубом. 20 из них – за выбежавшего на поле фаната красно-белых.Напомним, что Голунов за свой поступок уже получил 10 суток ареста. Кроме того, ему запрещено посещать спортивные мероприятия в течение ближайших пяти лет.