Московский Спартак согласовал условия сделки по приобретению 21-летнего защитника бразильского футбольного клуба Флуминенсе Айртона Лукаса. В 2016 году он провел три матча за молодежную сборную Бразилии.

Московский "Спартак" согласовал условия сделки по приобретению 21-летнего защитника бразильского футбольного клуба "Флуминенсе" Айртона Лукаса. В 2016 году он провел три матча за молодежную сборную Бразилии.Как сообщает Чемпионат.com, скором времени Айртон должен официально стать футболистом "Спартака". В ближайшее время он пройдет в Италии медицинское обследование, после чего должна состояться сделка. Ранее бразильские СМИ сообщали, что "красно-белые" заплатят за бразильца 7 млн евро.В нынешнем сезоне футболист провел 28 матчей за "Флуминенсе" в чемпионате Бразилии, в которых отличиться не сумел.