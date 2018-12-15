Знаменитый юморист переживает большое горе. Умер его коллега и товарищ Обид Асомов.

Знаменитый юморист переживает большое горе. Умер его коллега и товарищ Обид Асомов.Новостьо кончине комика морально добила Евгения Петросяна. Ведь он еще до конца не "отошел"от переживаний, связанных со скандальным разводом с Еленой Степаненко.На своей странице вInstagram юморист признался, что гибель Асомова поразила его в самое сердце. Артист опубликовал видеоролик, на котором выражает искренние соболезнования родственникам Обида Асомова, а также всему узбекскому народу."Многочисленные номера в его исполнении будутжить еще долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится.Скорблю", – подписал ролик Петросян. В видео он выглядит очень грустным и подавленным.Евгений Ваганович не сдерживал эмоций, говоря о гибели коллеги, с которым онистроили планы по поводу будущих съемок. Петросяночень сожалеет, что не может приехать на похороны своего друга.Отметим,актер Обид Асомов скончался 14 декабря. Комику было 55 лет. Он запомнилсямногим телезрителям по участию в передаче "Кривое зеркало". Артистагоспитализировали 11 декабря с диагнозом "Ишемическая болезнь сердца, острыйприступ, аритмический шок".Материал дополняется