Известный блогер Лена Миро высказалась в своем микроблоге в ЖЖ по поводу развода самой знаменитой голливудской пары – Анджелины Джоли и Брэда Питта. Она осудила актрису за подлое отношение к экс-возлюбленному.

Известный блогер Лена Миро высказалась в своем микроблоге в "ЖЖ" поповоду развода самой знаменитой голливудской пары – Анджелины Джоли и БрэдаПитта. Она осудила актрису за подлое отношение к экс-возлюбленному.По мнению Миро,справедливо, что в процессе развода суд решил сделать общую опеку над детьмимежду звездными родителями. Блогер не понимает, чем до сих пор недовольнаДжоли."Но вы незнаете или плохо знаете стерв. Ах, суд решил? Ну, так я покажу козу суду исвоему бывшему – вот логика Джоли. Чтобы испортить отношения детей с бывшиммужем, Джоли рассказала приемному сыну Паксу, что Питт, якобы, был противусыновления", – высказалась Лена Миро. Для подроста, который жил во Вьетнаме,такая новость стала настоящим ударом."Как теперь Пакс будет относиться к отцу? Ну, лет до тридцати, пока не разберется,очень плохо. Зато Джоли хорошо – плюнула бывшему в морду, отомстила и показала,что, даже суд для нее – не преграда", – возмутилась блогер. Миро считает, чтосо стороны Джоли такое поведение "низко", "мерзко" и "гнусно". Она уверена, чтоПитт вовсе не был против усыновления.В завершение Миро обратилась к мужчинам. Блогер призвала их быть внимательнее,заводя отношения и детей с неадекватными женщинами. "Будьте готовы к удару вспину. Они не остановятся перед подлостью, низостью, чтобы вам отомстить, дажев ущерб себе и своим детям", – заключила Лена Миро.