Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения скоростного поезда с локомотивом в Анкаре, в результате которого девять человек погибли, еще 84 пострадали.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения скоростного поезда с локомотивом в Анкаре, в результате которого девять человек погибли, еще 84 пострадали.ЧП произошло утром в четверг, 13 декабря, на железнодорожной станции Марсандиз. Скоростной поезд, следовавший из Анкары в Конью, столкнулся с маневровым локомотивом. В результате три вагона сошли с рельсов и снесли пешеходный переход, часть которого рухнула на состав.В инциденте погибли девять человек, в том числе один гражданин Германии. Помощь потребовалась 84 пострадавшим, 34 из которых были госпитализированы.Полиция задержала трех сотрудников "Государственных железных дорог Турции" — в их работе были выявлены недочеты, которые могли стать причиной катастрофы.