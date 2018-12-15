Украинские православные весь день молились у Верховной рады о мире и невмешательстве властей в дела церкви. До раскольнического собора, который, как ожидается, утвердит политико-религиозный проект Петра Порошенко об автокефалии, остаются считаные часы.

Украинские православные весь день молились у Верховной рады о мире и невмешательстве властей в дела церкви. До раскольнического собора, который, как ожидается, утвердит политико-религиозный проект Петра Порошенко об автокефалии, остаются считаные часы. И есть свидетельства, что в Киев начали свозить тех, кто завтра у Софийского собора должен будет изображать радость. Правда, уже сейчас раскольники не могут поделить будущие приходы, а СБУ угрожает силой заставить священников канонической церкви участвовать в незаконном и неканоническом процессе.Абсолютное спокойствие, никакой агрессии. Эти люди вряд стали бы проводить молебен у стен Верховной рады, но украинские власти их показательно не слышат. Это попытка достучаться.Давление на прихожан и священников Московского патриархата на Украине все сильнее. По сути, их запугивают. Сегодня сообщили, что спецслужбы задержали одного из митрополитов:"Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Официальная версия — на разговор с президентом".На связь митрополит Агапит вышел через несколько часов. Куда он едет, по своей ли воле, было довольно сложно понять из сумбурного звонка. И эту ситуацию возмутила некоторых депутатов Рады. "Мы требуем от Службы безопасности обеспечить связь с митрополитом и просим дать объяснения по поводу этой информации. Это ненормально", — заявил Нестор Шуфрич.Настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Служба безопасности Украина вообще обвинила в подготовке "кровавой провокации". Теперь, если радикалы будет избивать христиан, спецслужбы умоют руки."Это спланированная провокация не только против церкви, но против меня лично. На самом деле никто мне не звонил, не говорил, что нужно провести какую-то акцию протеста с какими-то плакатами", — заявил митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь).В стремлении подчинить православие на Украине своим нуждам, Киев переступает черту, а одернуть некому. Поэтому сегодня Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к религиозным и политическим лидерам – к Папе Римскому и архиепископу Кентерберийскому, к генсекам ООН и ОБСЕ, к президенту Франции Макрону и канцлеру ФРГ Меркель:"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений. Враждебного отношения не скрывает и сам президент Украины Петр Порошенко, который публично пригрозил изгнанием из страны тем украинцам, которые не желают присоединиться к создаваемой государством "автокефальной церкви".Все это происходит накануне так называемого объединительного собора. Под руководством куратора из Константинополя митрополита Галльского собираются оформить раскольническую единую украинскую церковь."Все это создает совершенно невыносимые условия для дальнейшей жизни священников и верующих канонической церкви на Украине", — отметил пресс-секретарь Патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков.Представители Московского патриархата в так называемом соборе участвовать отказались. Униаты и непризнанный Киевский патриархат выдвинули своих кандидатов на пост иерарха. Причем Константинополь настоял, чтобы главы — Макарий и Филарет — в выборах не участвовали, то есть их заранее отодвинули от власти. Понимая это, Филарет пролоббировал своего помощника Епифания. Еще один кандидат — митрополит волынский Михаил (Зинкевич), радикальный националист, который призывал к убийствам и оправдывал Волынскую резню. Поддерживать этот фарс власти планируют искусственно. Появились сообщения о том, что уже к семи утра к Софийскому собору будут свозить тех, кто должен радоваться оформлению раскола.