Певец опубликовал архивные снимки поп-звезды прошлого столетия. Пользователи не оценили эпатажные образы кумиров и высмеяли наряды обоих.

Певец опубликовал архивные снимки поп-звезды прошлого столетия. Пользователи не оценили эпатажные образы кумиров и высмеяли наряды обоих.На днях Игорь Николаев поделился в своем Instagram снимком с Ириной Аллегровой. На фотографии певец и певица молодые, одеты по моде конца 80-х годов, и судя по всему, сфотографированы после какого-то выступления.Николаев не помнит, где сделано это фото и спрашивает Ирину – "Может, ты помнишь?", обращается он в подписи.Поклонники в комментариях высмеяли модный наряд обоих. По мнению комментаторов майка в сетку, надетая на Николаеве, очень смешная. В образе Аллегровой же пользователей больше всего позабавила яркая розовая помада и тонкие брови– ниточки."Тут молодые еще, но уже знаменитые", "Ха-ха, секс-символы", "Да уж, майка в сеточку – это сильно. Вот были времена", "Смешные", "Молодые и дерзкие!" —отметили фолловеры.