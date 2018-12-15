Социальная сеть ВКонтакте объявила о запуске собственного Магазина софта. На площадке разработчики могут размещать товары и предлагать акции, а пользователи — расплачиваться за покупки платежной функцией VK Pay и получать кэшбек (возврат части потраченных денег).

Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске собственного "Магазина софта". На площадке разработчики могут размещать товары и предлагать акции, а пользователи — расплачиваться за покупки платежной функцией VK Pay и получать кэшбек (возврат части потраченных денег).В "Магазине софта" можно приобрести лицензионные копии Microsoft Office 365, антивирусов "Лаборатории Касперского", ESET NOD32, Dr.Web и Grizzly PRO. Впоследствии каталог будет пополняться продуктами и других компании.За любую покупку пользователям "ВКонтакте" дается кэшбэк. Например, за Microsoft Office 365 в редакции "Для дома" (3990 рублей) возвращается 478 рублей, за годовую лицензию ESET NOD32 для 1 ПК (990 рублей) на счет VK Pay зачисляется 198 рублей.Это уже не первый маркетплейс "ВКонтакте". Ранее компания запустила "Магазин онлайн-кино", в котором можно приобрести подписку на Amediateka, Okko, ivi и MEGOGO. В нем тоже действует кэшбэк от партнеров до 50%.∎У "ВКонтакте" появится собственный мобильный мессенджер читайте такжеВ сентябре начал работу "Магазин игр", в котором представлены игры Electronic Arts, Activision Blizzard, Sony и Microsoft, дополнительный контент, внутренние игровые валюты, а также подписка на PlayStation Plus и Xbox Live.