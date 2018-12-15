Оснований для нарушения хода следствия по делу нарушивших российскую госграницу украинских военных моряков нет. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так Песков отреагировал на заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Оснований для нарушения хода следствия по делу нарушивших российскую госграницу украинских военных моряков нет. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так Песков отреагировал на заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.Джон Болтон подчеркнул: из-за задержания украинских моряков встреча президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна. В чем в Кремле согласились с американским помощником по нацбезопасности, так это в том, что значимость возврата Украине ее кораблей и моряков не сопоставима с важностью обсуждаемых на российско-американском саммите вопросов, сообщает ТАСС.Переговоры Путина и Трампа важны для международной безопасности и стабильности, добавил Дмитрий Песков, вопрос возврата трех украинских катеров и их экипажей в данном случае не настолько значим.То, что американцы выставляют России условия и ультиматумы по встрече президентов России и США – свидетельство того, что в Вашингтоне не хотят встречи Путина и Трампа, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Если бы в Вашингтоне хотели такой встречи, то она бы уже состоялась.В качестве примера подобного американского поведения Пушков привел КНДР. Даже наличие и испытание ядерного оружия у официального врага США, которой числится Северная Корея, не помешало Дональду Трампу встретиться с Ким Чен Ыном.Здесь же Вашингтон цепляется за абсолютно несостоятельный повод, чтобы заявить о невозможности встречи с главой российского государства, подчеркнул Пушков. По его мнению, ясно, что российско-американские отношения зашли в полный тупик.В Москве сразу после задержания двух украинских бронекатеров и буксира ВМС Украины в Керченском проливе, которые пытались "скрытно прорваться" из Черного в Азовское море, назвали провокацией, который президент Украины Петр Порошенко устроил для повышения своего рейтинга перед мартовскими президентскими выборами и для ввода военного положения в 10 украинских областях на 30 дней. Еще одним результатом этой провокации стала отмена запланированной в Буэнос-Айресе встречи Трампа и Путина на G20. В пользу версии о провокации свидетельствует то, что переход украинских кораблей из Одессы в Мариуполь сопровождали два офицера Службы безопасности Украины.