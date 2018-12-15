На юге Донецкой народной республике создают народные дружины для отражения атаки вооруженных сил Украины. Добровольцы уже прибыли на сборные пункты. Они помогут остановить продвижение бронетехники ВСУ и вторжение подразделений НАТО.

На юге Донецкой народной республики создают народные дружины для отражения атаки вооруженных сил Украины. Добровольцы уже прибыли на сборные пункты. Они помогут остановить продвижение бронетехники ВСУ и вторжение подразделений НАТО. Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Напомним, по данным ДНР Киев готовит наступление на республику. ВСУ стянули на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерию, реактивные системы залпового огня.В Донецке к атаке готовы. Войска приведены в полную боеготовность и обеспечены всем необходимым для отражения агрессии.