Несколько сотен человек, одетых в желтые светоотражательные жилеты, вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима в знак протеста против повышения цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания.

Несколько сотен человек, одетых в желтые светоотражательные жилеты, вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима в знак протеста против повышения цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали израильские средства массовой информации.Организаторы протеста подчеркнули, что, как и во Франции, в Израиле гражданам не безразлично повышение цен на товары первой необходимости.Движение "желтые жилеты" провело подобные демонстрации не только во Франции, где президент страны Эмманюэль Макрон отменил запланированное на 2019 год повышение налогов на топливо и объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения, но и в Бельгии, Нидерландах, а также в Греции, Великобритании, Польше.Глядя на охваченную протестами Европу власти Египта ввели ограничения на продажу светоотражающих желтых жилетов из-за опасения, что оппозиционно настроенные граждане последуют примеру европейцев.