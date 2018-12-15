Соединение Ракетных войск стратегического назначения в городе Козельске вооружилось новейшими ракетными комплексами Ярс шахтного базирования. Торжественная церемония постановки на боевое дежурство состоялась в первом полку 28 дивизии РВСН. Теперь это первое в стране подразделение, оснащенное подобными ракетами.

Соединение Ракетных войск стратегического назначения в городе Козельске вооружилось новейшими ракетными комплексами "Ярс" шахтного базирования. Торжественная церемония постановки на боевое дежурство состоялась в первом полку 28 дивизии РВСН. Теперь это первое в стране подразделение, оснащенное подобными ракетами, сообщает телеканал "Россия 24".Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" – это дальнейшее развитие знаменитого "Тополя". Ее характеристики пока засекречены. Однако по данным из открытых источников, дальность полета ракеты превышает 11 тысяч километров, а боевая часть содержит от 3 до 6 боевых блоков, мощность которых варьируется от 150 до 500 килотонн в тротиловом эквиваленте.На сегодняшний день российская армия имеет на вооружении два типа "Ярсов" – шахтный и мобильный. Как ранее заявил командующий РВСН Сергей Каракаев, модернизация ракетных войск стратегического назначения закончится не позднее 2030 года. А переход на новые комплексы вроде "Ярса", а потом и "Сармата", завершится еще раньше – в 2027-2028 годах.