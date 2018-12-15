Отвечая на просьбу прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что региону недостаточно денег на развитие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы регионов на встречах с главой государства часто поднимают вопрос об увеличении финансирования.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что региону недостаточно денег на развитие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы регионов на встречах с главой государства часто поднимают вопрос об увеличении финансирования, передает РИА Новости.По его словам, это нормальная практика, в том числе это касается и Чеченской республики. Песков отметил, что это нормальный вопрос развития. "Всегда не хватает денег".Также Песков отметил, что в Кремле знают о нелицеприятном заявлении вице-президента "Роснефти" Михаила Леонтьева в адрес нового главы Хакасии Валентина Коновалова. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что правительство не намерено вмешиваться в конфликт, однако подобные выражения недопустимы.