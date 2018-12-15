Изучение правил дорожного движения в дошкольных учреждениях прошло в игровой форме.

В рамках проведения смотра-конкурса «Зеленый огонек» инспекторы ГИБДД и представители Детского литературно-эстетического центра города Петушки провели профилактические мероприятия с воспитанниками районных дошкольных учреждений.В детском саду № 43 поселка Вольгинский для ребят была подготовлена интерактивная игра «Стань заметней на дороге!». Дошкольники учились правильно реагировать на дорожные ситуации, возникающие на пути от дома до школы, а также узнали, почему необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде, особенно в темное время суток. Каждый выразил желание стать "ярким" пешеходом. А некоторые наблюдательные ребята отметили, что на их одежде уже имеются вшитые световозвращающие полоски. В ходе встречи ребята посмотрели обучающие мультфильмы по правилам дорожного движения для пешеходов, в том числе связанным с пересечением дороги.Для воспитанников детского сада № 38 поселка Нагорный госавтоинспекторы организовали КВН. Ребята из команд «Светофорики» и «Дорожные знаки» активно участвовали в игре, давали четкие ответы с пояснениями дорожных ситуаций, соревновались в эстафете «Самокаты».Победила дружба. Участники команд получили памятные подарки и выразили желание вновь встретиться с сотрудниками Госавтоинспекции.Профилактические мероприятия в Петушинском районе проводятся сотрудниками полиции систематически и способствуют формированию у детей правил поведения в дорожной обстановке, помогают предостеречь от опасных ситуаций на дорогах.