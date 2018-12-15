Ученица севастопольской школы №3 во время перемены хотела снять на видео протекающий в коридоре потолок, а получила кадры обрушившейся штукатурки. Директор учебного заведения списала произошедшее на сильный ветер и град, которые повредили кровлю 143-летнего здания.

Ученица севастопольской школы №3 во время перемены хотела снять на видео протекающий в коридоре потолок, а получила кадры обрушившейся штукатурки. Директор учебного заведения списала произошедшее на сильный ветер и град, которые повредили кровлю 143-летнего здания.Инцидент произошел около полудня в минувший четверг, 13 декабря. По словам матери школьницы, девочка неоднократно рассказывала родителям о плачевном состоянии потолка, а в тот день, после града и ливня, с него капала вода. Стоило камере сфокусироваться, как фрагмент потолка рухнул вниз, чудом не задев бегавших по коридору детей.Директор школы Анжела Евгущенко пояснила, что оштукатуренная дранка набухла от дождевой воды, попавшей под давно не ремонтировавшуюся крышу, причем "это явление наблюдается не только в коридоре, но и в одном из кабинетов".Сразу после ЧП коридор второго этажа перекрыли, а всех учеников разместили на первом, правда, посещать уроки им приходится в две смены.