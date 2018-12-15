Компания Samsung выложила на YouTube видео с демонстрацией One UI — новой оболочки для Android, приспособленной для удобного использования смартфонов с крупными экранами. На ролике показана вся суть интерфейса: укрупненные блоки, виджеты и кнопки со скругленными углами, чтобы по ним было легче попасть пальцем, сдвиг интерактивных элементов в нижнюю часть экрана, минимум отвлекающих внимание украшательств и темная тема оформления.

Компания Samsung выложила на YouTube видео с демонстрацией One UI — новой оболочки для Android, приспособленной для удобного использования смартфонов с крупными экранами. На ролике показана вся суть интерфейса: укрупненные блоки, виджеты и кнопки со скругленными углами, чтобы по ним было легче попасть пальцем, сдвиг интерактивных элементов в нижнюю часть экрана, минимум отвлекающих внимание украшательств и темная тема оформления.One UI, основанная на Android 9.0 Pie, была представлена в ноябре, вместе с прототипом сгибаемого пополам планшета. Новая оболочка разделена на две части: "область просмотра" (Viewing Area) в верхней половине дисплея, на которой отображается вся важная информация, и "область взаимодействия" (Interaction Area) внизу, чтобы до неё было удобно дотянуться пальцем.Уведомления, часы, сообщения, заголовки переместились наверх, в зону просмотра, а кнопки, ссылки, меню, переключатели и другие элементы управления съехали вниз.Внутри приложений находятся "блоки фокуса" — они намеренно сделаны большими, чтобы быть в зоне досягаемости пальца. Это могут быть фотоальбомы и настройки, сгруппированные особым образом, чтобы на экране всегда оставалась только необходимая информация.”Samsung упростит использование больших смартфонов читайте такжеПланируется, что One UI для новейших флагманов Samsung — Galaxy Note9 и Galaxy S9/S9+ — выйдет в январе 2019 года. Позднее она доберется и до более старых моделей, включая Galaxy S8/S8+ и Note8.