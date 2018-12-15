В Сети появился новый трейлер масштабной военной драмы Балканский рубеж режиссера Андрея Волгина. Фильм снят по мотивам реальной истории - захвата аэропорта Приштины подразделением под руководством Евкурова в 1999 году.

В Сети появился новый трейлер масштабной военной драмы "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина.Фильм снят по мотивам реальной истории — захвата аэропорта Приштины подразделением специального назначения под руководством Юнус-бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии, в ходе военных действий на территории бывшей Югославии в 1999 году.Сама спецоперация засекречена на 50 лет, но создатели фильма предлагают свою версию тех событий. По замыслу сценаристов, российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косове и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна.Консультантами проекта были действующие бойцы подразделений специального назначения, участники тех событий и действующие бойцы, которым приходилось вылетать со съемок на спецоперации в Сирии.Съемки проходили в России и Сербии. Десятки локаций, в том числе закрытые объекты, которые создатели фильма не могут оглашать. Во время съемок использовалось новейшее съемочное оборудование. Съемочная группа на разных этапах производства фильма составляла от 200 до 400 человек.В фильме задействован международный актерский состав – популярные российские актеры, хорошо известные зрителям, новое поколение сербских актеров, а также сербские актеры с мировой известностью – Гойко Митич и Эмир Кустурица. В фильме также участвовали актеры из других стран, в том числе из Великобритании и США.Для многих актеров фильм стал личной историей. Гоша Куценко заинтересовался этими событиями несколько лет назад, поэтому решил выступить в качестве со-продюсера. Антон Пампушный и другие актеры, исполнившие роли воинов спецподразделений, много тренировались и работали с консультантами по программе подготовки спецназа и войсковой разведки, чтобы вжиться в роль, поэтому теперь разбираются в разных типах оружия, умеют стрелять, применять приемы ряда единоборств. Равшана Куркова поборола в себе страх высоты, так как во время съемок приходилось забираться на различные высокие объекты.Для сербских актеров описываемые события – трагическая страница в истории их страны, которая до сих пор вызывает очень сильные эмоции. Гойко Митич из-за перекрытия дорог во время бомбардировки НАТО не смог попасть к умирающей матери. Милош Бикович стал со-продюсером с сербской стороны, его компания отвечала за съемки в Сербии."Балканский рубеж" выйдет в широкий прокат 28 марта 2019 года при поддержке ВГТРК.