Волейболистки московского Динамо в решающем матче Финала четырех, который состоялся в Калининграде, оказались сильнее красноярского Енисея. Столичный клуб победил соперниц из Красноярска со счетом 3:0 (25:11, 25:17, 25:13) и в четвертый раз завоевал Кубок России.

Волейболистки московского "Динамо" в решающем матче "Финала четырех", который состоялся в Калининграде, оказались сильнее красноярского "Енисея". Столичный клуб победил соперниц из Красноярска со счетом 3:0 (25:11, 25:17, 25:13) и в четвертый раз завоевал Кубок России.В игре за третье место казанское "Динамо" победило калининградский "Локомотив" со счетом 3:2.Отметим, что 8 декабря московское "Динамо" обыграло своих одноклубниц из Казани в Суперкубке России.