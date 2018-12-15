15.12.2018

2018-12-15 06:31:06

Хоть троих: 50-летней Кабо посоветовали родить еще

"Безусловно не нужно боятся рожать, даже если вы в возрасте. В современной медицине очень много случаев с поздними родами. Не понятно почему, многие врачи запугивают и женщины начинают сомневаться", – в разговоре с "Дни.ру" заметила .



В полной мере это относится и к заслуженной артистки России Ольге Кабо. "В случае с Ольгой все превосходно. У нее очень молодой организм. Она не можно сказать не стареет. Не внешне ни внутренне. Даже 20 летние многие не смогут с ней сравниться", – отметила экстрасенс.



Однако за внешней молодостью артистки не стоит кропотливая работа специалистов. "Это не значит, что она делает какие-то уколы красоты или прибегает к пластике. Она просто такая от природы. Дело не в диетах, дело в генетике. Она как красное сочное яблоко", – подчеркнула Саона.



И поэтому беременеть даже в 50 лет Ольга Кабо может без каких-либо страхов. "Рожать она может хоть троих", – рассказала ведунья. А негативные переживания из прошлого связаны не с физиологией, а с психологией, считает экстрасенс. "Просто у нее была предродовая и послеродовая депрессия. Это все идет от головы и от само внушения. Человек сам начинает в себе копаться и настраивать себя", – уверена Саона.



"Сейчас все зависит только от нее. При ее желании ее ничего не остановит. Ну сейчас нет такого – желание или не желания. Просто есть некие страхи и сомнения", – добавила она.



"По ее жизни, вижу, что у нее все отлично и все ровно. Живет она счастливо и самодостаточно. Вижу и новые роли, и новые проекты. Она позже даже разработает какую-то собственную фитнесс-программу и начнет нести красоту в массы", – заключила ведунья.