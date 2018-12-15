Утром 14 декабря пользователи в Сети обратили внимание на то, что в карточке президента Украины в Яндексе появилась строка о дате его смерти. Сообщалось, что он якобы умер 11 декабря 2018 года. В поисковике напомнили, что они – агрегатор внешней информации.

Утром 14 декабря пользователи в Сети обратили внимание на то, что в "карточке" биографии президента Украины в "Яндексе" появилась строка о дате его смерти. Сообщалось, что он якобы "умер" 11 декабря 2018 года.При этом упоминаний о том, что это действительно произошло, ни в украинских СМИ, ни в других поисковиках, не было.Радиостанции "Говорит Москва" в "Яндексе" напомнили, что компания – "агрегатор внешней информации", а "данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников".Данные о "смерти" Порошенко достаточно быстро из "карточки" в поисковике пропали, а судя по "Фейсбуку" президента Украины в тот день, когда его "похоронили", он находился с визитом в Брюсселе.