Полиция задержала 17-летнего москвича, которого подозревают в стрельбе по трамваям на северо-востоке столицы. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в районе метро Бабушкинская. Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция задержала 17-летнего москвича, которого подозревают в стрельбе по трамваям на северо-востоке столицы. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в районе метро "Бабушкинская". Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.Как установили следователи, молодой человек обстрелял из пневматического пистолета семь вагонов. Из-за этого произошел сбой в движении трамваев 17-го маршрута — они не ходили в течение часа. Оружие у задержанного уже изъято. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".