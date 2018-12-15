Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы из-за рубежа.

Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы из-за рубежа.Как передает РИА Новости, в пояснительной записке авторы отмечают, что законопроект подготовлен в ответ на американскую Стратегию национальной кибербезопасности, принятую в США в сентябре 2018 года, где по данным парламентариев, господствует принцип "сохранения мира силой".Отмечается, что в данном документе Вашингтон бездоказательно обвиняет Москву, Тегеран и Пхеньян в совершении хакерских атак против американских и международных организаций и в этих условиях РФ нужна защита для обеспечения бесперебойной работы Рунета.Клишас рассказал журналистам, что внесенный в нижнюю палату законопроект, в случае экстраординарной ситуации Рунету позволит россиянам пользоваться услугами Интернета, не опасаясь проблем со связью.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству пояснил также, что законопроект предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, на который будет возложена задача бесперебойного функционирования Рунета.Клишас заявил, что для этого все отечественные интернет-провайдеры должны будут установить техническое оборудование для противодействия иностранным угрозам, которое им бесплатно выделит Роскомнадзор.