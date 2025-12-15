В этом году на ликвидацию стихийных свалок уже потрачено 20 миллионов рублей.

Администрация Владимира активно продолжает вывозить нелегальный мусор с городских контейнерных площадок. Это крупногабаритные отходы, ветки, покрышки – всё, что не относится к ТКО и не вывозится регоператором. Из 160 площадок, 162 из которых в частном секторе, более 150 регулярно завалены подобным мусором. Об этом рассказалиНачальник Управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров сообщил, что в этом году на ликвидацию стихийных свалок уже потрачено 20 миллионов рублей. В следующем году на эти цели запланировано 14,7 миллиона, но сумма может вырасти.Особое внимание уделяется подготовке к Новому году и Рождеству. Мэрия обещает непрерывно мониторить ситуацию с мусором в течение всех праздников.