Женщина из-за неприязни к ребенку, похожему на отца, оставила его без еды и воды в съемной квартире.

Во Владимирском областном суде завершилось судебное следствие по делу 20-летней жительницы Коврова, обвиняемой в жестоком убийстве своего годовалого сына. Как , с июля по сентябрь 2024 года, после расставания с сожителем, женщина из-за неприязни к ребенку, похожему на отца, оставила его без еды и воды в съемной квартире, чтоПосле этого обвиняемая, чтобы скрыть следы преступления, положила тело, детскую одежду и игрушки в коробку и отнесла в палисадник. Останки были обнаружены соседями спустя две недели. При этом она сообщала родственникам и отцу ребенка ложную информацию о его местонахождении. В суде женщина не признала вину, выдвигая противоречивые версии произошедшего.Заместитель прокурора области Антон Жуков в прениях потребовал назначить подсудимой наказание в виде 18 лет 1 месяца лишения свободы. В настоящее время обвиняемая находится под стражей и ограничена в родительских правах на старшего ребенка.