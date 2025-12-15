С 15 по 21 декабря во Владимирской области изменится расположение 22 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД. Как сообщает ГБУ «Владупрдор», камеры появятся на новых участках основных

С 15 по 21 декабря во Владимирской области изменится расположение 22 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД. Как сообщает ГБУ «Владупрдор», камеры появятся на новых участках основных трасс региона. Новые места стационарных камер: Трасса М-7 «Волга»: 103-й, 116-й и 181-й километры. Трасса Р-132 «Золотое кольцо»: 316-й и 317-й километры основного хода, а также 10-й и 13-й