В Гусь‑Хрустальном городской суд рассмотрит дело о шокирующе жестоком убийстве. 36‑летняя местная жительница обвиняется в нанесении 54‑летней знакомой не менее 69 резаных ран. Дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем межрайонного прокурора (ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство).Трагедия случилась утром 18 июля. Все началось с того, что обвиняемая встретила знакомую на автобусной остановке. Та предложила зайти к ней домой и выпить. Женщины купили самогон и отправились в квартиру потерпевшей.Во время распития алкоголя между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемая схватила два ножа и нанесла жертве множество ударов — в шею, голову, лицо, грудную клетку и другие части тела.От массивной кровопотери потерпевшая скончалась на месте.После преступления женщина попыталась замести следы:сняла испачканную кровью одежду; спрятала её в рюкзак; туда же убрала ножи — орудия убийства.В ходе следствия обвиняемая несколько раз меняла показания. Сначала заявила, что в квартиру вошли трое мужчин, а она в это время ушла в магазин за спиртным. Вернувшись, обнаружила приятельницу мертвой. Однако продавщица не подтвердила ее слова.Затем утверждала, что во время застолья «отключилась» и не видела, что произошло.Однако собранные доказательства опровергают ее версии.Дело передано в Гусь‑Хрустальный городской суд.