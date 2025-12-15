Реализация планов позволит создать порядка 900 новых рабочих мест в регионе.

На Владимирском инвестиционном конгрессе (ВИК‑2025) подписали 15 соглашений, включая 11 инвестиционных проектов общей стоимостью около 18 млрд рублей. Реализация планов позволит создать порядка 900 новых рабочих мест в регионе.Компании «Пром‑сервис» и ООО «Санвилл (рус)» построят производственный комплекс огнеупорных материалов. Вкладывают 8 млрд рублей до 2031 года, откроют 150 рабочих мест. Проектная мощность — 20 тысяч тонн продукции в год.Консорциум девелоперов «МАРМАКС» и «Брусника» займется комплексной застройкой: будут возведены жилые кварталы, развита инженерная, транспортная, общественно‑деловая и социальная инфраструктура.Вольгинский завод литьевых пластмасс создаст индустриальный парк. Инвестиции в 2025–2027 годах — 500 млн рублей, 40 новых рабочих мест.Компания «Эллара» вложит 3 млрд рублей в расширение производства фармацевтических препаратов (2026–2029). Планируется 200 рабочих мест и выпуск до 350 млн ампул в год.В Селивановском округе «ПРАЙМЭНЕРГОРУС» построит рыбоводную ферму (осетр и икра): 800 млн рублей (2025–2030), 27 рабочих мест, 71 тонна рыбы и 10 тонн икры в год.В Гусь‑Хрустальном «ИНЕСКО» создаст фабрику расклинивающих материалов: более 700 млн рублей (2026–2029), 84 рабочих места, 368 тыс. тонн продукции в год.Гусевский стекольный завод. Производство синтетического кварцевого стекла и элементов для микроэлектроники: 200 млн рублей (2026–2028), 44 рабочих места, 8 тонн продукции в год.Кроме того, министерство сельского хозяйства Владимирской области и «Владимирский трактор» договорились о поставках современной техники для АПК и развитии местного машиностроения. Владимирская и Нижегородская области будут совместно наращивать туристический поток и улучшать доступность отдыха.