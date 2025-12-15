Заведение было временно закрыто из‑за возгорания на крыше.

Аквапарк «Суздаль АКВА» возобновит работу с 15 декабря — об этом представители комплекса. Заведение было временно закрыто из‑за возгорания на крыше, произошедшего 13 декабря.13 декабря в аквапарке на территории ГТК «Суздаль» . По данным МЧС огонь возник на крыше здания. Первоначальная площадь возгорания — 50 кв. м, но из‑за сильного ветра пламя распространилось до 150 кв. м. На тушении работали 29 спасателей и 12 единиц пожарной техники, позже число техники увеличили до 16 единиц, а общее количество участников тушения достигло 50 человек.Всех посетителей и сотрудников эвакуировали — всего 210 человек. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — .По итогам проверок представители «Суздаль АКВА» сообщили, что внутренние помещения не пострадали; все системы комплекса работают в штатном режиме; внешние повреждения кровли поверхностные и не влияют на работу аквапарка; надзорные органы не ввели запрет на продолжение работы.